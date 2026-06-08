Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transferini sabırsızlıkla beklediği o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcuyu, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 19:53
İspanya LaLiga devlerinden Real Madrid'de yeni bir dönem yaşanıyor.
Pazar günü yapılan kongreyle birlikte Florentino Perez'in bir kez daha başkan seçilmesinin ardından, takımın teknik direktörünün Jose Mourinho olacağını duyurmuştu.
Eflatun-beyazlılara 13 yıl aradan sonra geri dönmeye hazırlanan Portekizli teknik adam, transferde hareketli bir yaz geçirmesi beklenen İspanyol devi için hazırlıklarına başladı.
Bu gelişme, transfer gündeminde yer alan ve bir süredir Galatasaray'ın da radarında bulunan dünya yıldızlarından biri için dengeleri değiştirebilir.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı hedeflediği tecrübeli oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi sürerken, Real Madrid'in de yarışa dahil olduğu öne sürüldü.
Cadena Ser'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı kadroya katmayı hedefliyor.
Haberde, Portekizli yıldızın Jose Mourinho ile olan yakın ilişkisinin, transfer yarışındaki Barcelona ve Atletico Madrid gibi rakip kulüplerin işini zorlaştırabileceği ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan Bernardo Silva'nın piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.