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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transferini sabırsızlıkla beklediği o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcuyu, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 19:53
Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

İspanya LaLiga devlerinden Real Madrid'de yeni bir dönem yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Pazar günü yapılan kongreyle birlikte Florentino Perez'in bir kez daha başkan seçilmesinin ardından, takımın teknik direktörünün Jose Mourinho olacağını duyurmuştu.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Eflatun-beyazlılara 13 yıl aradan sonra geri dönmeye hazırlanan Portekizli teknik adam, transferde hareketli bir yaz geçirmesi beklenen İspanyol devi için hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Bu gelişme, transfer gündeminde yer alan ve bir süredir Galatasaray'ın da radarında bulunan dünya yıldızlarından biri için dengeleri değiştirebilir.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı hedeflediği tecrübeli oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi sürerken, Real Madrid'in de yarışa dahil olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Cadena Ser'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı kadroya katmayı hedefliyor.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

Haberde, Portekizli yıldızın Jose Mourinho ile olan yakın ilişkisinin, transfer yarışındaki Barcelona ve Atletico Madrid gibi rakip kulüplerin işini zorlaştırabileceği ifade edildi.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan Bernardo Silva'nın piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho şoku! O yıldızı çok istiyor

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