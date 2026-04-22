TÜMOSAN Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermeli paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde TÜMOSAN Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi nefes kesen bir maçın ardından 120+2. dakikada Marko Jevtovic'in penaltı golüyle elemiş ve yarı finale yükselmişti.
Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
İlk yarı finalist TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Yarı finale biz gidiyoruz. 😊
— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) April 21, 2026