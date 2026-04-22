Kocaelispor'da Massadio Haidara'dan antrenman öncesi açıklamalar!

Kocaelisporlu futbolcu Massadio Haidara, "Düşmemek için mücadele eden takımlara karşı oynamak zor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlılar, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi Massadio Haidara basın mensuplarının sorularını cevapladı. Göztepe maçının en iyi performans gösterdikleri maçlardan biri olduğunu söyleyen Haidara, Gençlerbirliği maçının da zor geçeceğini ifade etti. Haidara, "Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Aslında her hafta her maç zor. Zor bir lig. Düşmemek için mücadele eden takımlara karşı oynamak zor. Bizler de matematiksel olarak hala herhangi bir şeyi güvene almış değiliz. Biz de bu maça iyi hazırlanarak 3 puan almak için çabalayacağız ve artık yerimizi sağlamlaştıracağız" diye konuştu.