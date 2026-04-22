CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor'da Massadio Haidara'dan antrenman öncesi açıklamalar!

Kocaelispor'un deneyimli futbolcusu Massadio Haidara, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Küme düşme mücadelesi veren rakiplere karşı oynamanın zorluğuna dikkat çeken Haidara, takımın henüz matematiksel güvenceye ulaşmadığını vurguladı. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 15:05
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlılar, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi Massadio Haidara basın mensuplarının sorularını cevapladı. Göztepe maçının en iyi performans gösterdikleri maçlardan biri olduğunu söyleyen Haidara, Gençlerbirliği maçının da zor geçeceğini ifade etti. Haidara, "Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Aslında her hafta her maç zor. Zor bir lig. Düşmemek için mücadele eden takımlara karşı oynamak zor. Bizler de matematiksel olarak hala herhangi bir şeyi güvene almış değiliz. Biz de bu maça iyi hazırlanarak 3 puan almak için çabalayacağız ve artık yerimizi sağlamlaştıracağız" diye konuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
