CANLI YAYIN | PSG-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de sezonun son virajına girilirken PSG, geçtiğimiz hafta Lyon karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyeti telafi etmek için sahaya çıkıyor. 63 puanla liderliğini sürdüren başkent ekibi, ligin en çok gol atan takımı unvanını korurken Nantes savunmasını aşmaya çalışacak. Nantes için ise çanlar çalıyor. 20 puanla düşme hattının içinde yer alan konuk ekip, son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Sezonun ilk yarısında oynanan gollü mücadelelerde rakiplerine karşı direnç gösterseler de, Parc des Princes atmosferinde işleri oldukça zor olacak. Nantes, sürpriz bir sonuçla ligde kalma umutlarını diri tutmak istiyor. İşte PSG-Nantes maçının detayları!

PSG-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 30. haftasındaki PSG-Nantes maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

PSG-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Nantes mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG-Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Nantes: Lopes; Guilbert, Awaziem, Cozza, Machado; Coquelin; Guirassy, Leroux, Lepenant, Abline; Mohamed