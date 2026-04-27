Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ahmet Çakar yorumladı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ahmet Çakar yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Aslan, ezeli rakibini 3-0 yenerek şampiyonlukta büyük avantaj elde etti. Usta yazar Ahmet Çakar, dev derbiyi değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 09:22
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ahmet Çakar yorumladı!

AHMET ÇAKAR: YASİN KOL BU KADAR İŞTE

Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile "Ben buradayım" dedi. Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Galatasaray ise galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti.

Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol'un İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu! 36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi.

41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru.

57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi devre arası aklı başında geldi 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin?

Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direk kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin'in yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi.

Yasin Kol bu kadar işte! Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams PARK gömüldüler...

