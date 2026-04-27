Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ahmet Çakar yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Aslan, ezeli rakibini 3-0 yenerek şampiyonlukta büyük avantaj elde etti. Usta yazar Ahmet Çakar, dev derbiyi değerlendirdi. İşte o yazı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 09:22
57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi devre arası aklı başında geldi 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin?
Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direk kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin'in yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi.
Yasin Kol bu kadar işte! Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams PARK gömüldüler...
