Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan dolu pazartesi mesaisi! Geçtiğimiz hafta Samsunspor'a mağlup olarak yara alan Beşiktaş, taraftarı önünde ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyerindeki 100. Süper Lig sınavına çıkacağı bu tarihi gecede, iki ekibin 18. randevusu sahne alacak. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler...

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele 27 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SERGEN YALÇIN İÇİN "DALYA" GECESİ

Siyah-beyazlıların efsane ismi Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında teknik direktörlük kariyerinde önemli bir eşiği geride bırakacak. Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak olan Yalçın, geride kalan 99 maçta 57 galibiyet elde ederek önemli bir başarı yüzdesi yakaladı.

REKABETTEKİ RAKAMLAR: 18. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 maçta siyah-beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük sadece 2 kez kazanabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakip ağlara 37 gol gönderirken, Karagümrük 12 golle karşılık verdi. Beşiktaş evinde oynadığı 8 maçın 5'ini kazanmayı başarırken sadece 1 kez mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Vazques, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu Oh

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Barış, Tiago, Larsson, Serginho