Ziraat Türkiye Kupası
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın kapanış maçlarından biri olan TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor derbisi için nefesler tutuldu. Son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan İlhan Palut'un öğrencileri, şampiyonluk umudunu korumak isteyen Bordo-Mavilileri ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman?" ve "Konya - Trabzon maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı haberimizde. İşte dev maçın canlı yayın bilgileri ve ilk 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 08:34
Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek büyük moral depolayan iki dev ekip, ligin 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde 6 maçtır kaybetmeyen TÜMOSAN Konyaspor, evinde yakaladığı seriyi sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedeflerken; son iki haftada puan kaybederek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Trabzonspor, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet peşinde. İstatistiklerin ve heyecanın zirve yapacağı bu dev maçı canlı izlemek isteyenler için tüm detaylar netleşti...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor - Trabzonspor mücadelesi naklen ve canlı olarak beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Dev maçı tecrübeli hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA, KONYASPOR EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçları kaybetmezken, Konyaspor ise evinde oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

KONYASPOR İLE TRABZONSPOR 50. RANDEVUDA

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor ile 50. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 25'e 12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Stefan Savic bu maçta forma giyemeyecek. Andre Onana, Ernest Muci, Ozan Tufan ve Wagner Pina ise sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Tümosan Konyaspor'da ise Marko Jevtovic, Yhoan Adzouana, Bahadır Güngördü, Berkan Kutlu, Guilherme ve Arif Boşluk sarı kart sınırında bulunuyor.

"Antrenmandan daha az yorulduk!"
Ederson'dan özür paylaşımı!
MHK eski başkanı açıkladı: F.Bahçe'nin penaltısı...
G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
