Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yaklaşık 150 taraftar, derbinin sona ermesinin ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde sarı-lacivertli futbolcular ile teknik ekibin bulunduğu takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, otobüsün tesislere girişi esnasında futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. Otobüse yabancı maddeler atan sarı-lacivertli taraftarlar, "istifa" tezahüratlarında da bulundu.
Takımı karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'a da tepki gösterdi.
TAKIM OTOBÜSÜNE YABANCI MADDE
Öte yandan Samandıra'da futbolculara tepki gösteren bazı Fenerbahçeli taraftarlar, takım otobüsüne yabancı madde attı.