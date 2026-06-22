Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde Serhou Guirassy'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, Gineli golcü için bir aksilik çıkması halinde B planını yaptı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
MATETA DA LİSTEDE
30 yaşındaki Gineli forvet Guirassy'yi transfer listesinde ilk sıraya yazan Fenerbahçe, alternatiflerini de hazırladı.
Serhou Guirassy transferinde herhangi bir aksilik çıkması halinde Crystal Palace'ın forveti Jean-Philippe Mateta'nın adı öne çıkacak.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yakından tanıdığı ve beğendiği 28 yaşındaki Fransız forvetin takip edildiği kaydedildi. Mateta'nın da Crystal Palace'tan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Deneyimli golcünün gelecek teklifleri beklediği vurgulandı.
SIDIKI CHERIF'E YAKIN MARKAJ
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken, kadroda yer alan Sidiki Cherif'in durumu da takip ediliyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 19 yaşındaki forveti sezon başı kampında denemek istediği belirtildi.
Kadrodaki duruma göre Cherif'in kiralık olarak başka takıma gidebileceği aktarıldı. Ayrıca genç yıldızın kanatlarda da kullanılabileceği ifade edildi.
YERLİ GOLCÜLERE TAKİP
Sarı-lacivertliler forvet arayışını sürdürürken 10+4 kuralını göz ardı etmiyor. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yerli golcüler için çalışma yaptığı kaydedildi. Transfer listesinin Teknik Direktör İsmail Kartal'la beraber görüşülerek şekillendirileceği dile getirildi.
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