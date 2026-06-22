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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde Serhou Guirassy'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, Gineli golcü için bir aksilik çıkması halinde B planını yaptı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli yönetim yoğun mesai harcıyor. Forvet hattını güçlendirme adına ilk hamlesini Mallorca'dan eski yıldızı Vedat Muriç'i getirerek yapan Fenerbahçe, ikinci golcü isme yöneldi.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Alman gazetesi Bild'de yer alan haberde Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki temasların sıklaştığı ve belirli bir aşamanın alındığı belirtildi.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

MATETA DA LİSTEDE

30 yaşındaki Gineli forvet Guirassy'yi transfer listesinde ilk sıraya yazan Fenerbahçe, alternatiflerini de hazırladı.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Serhou Guirassy transferinde herhangi bir aksilik çıkması halinde Crystal Palace'ın forveti Jean-Philippe Mateta'nın adı öne çıkacak.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yakından tanıdığı ve beğendiği 28 yaşındaki Fransız forvetin takip edildiği kaydedildi. Mateta'nın da Crystal Palace'tan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Deneyimli golcünün gelecek teklifleri beklediği vurgulandı.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

SIDIKI CHERIF'E YAKIN MARKAJ

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken, kadroda yer alan Sidiki Cherif'in durumu da takip ediliyor.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 19 yaşındaki forveti sezon başı kampında denemek istediği belirtildi.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

Kadrodaki duruma göre Cherif'in kiralık olarak başka takıma gidebileceği aktarıldı. Ayrıca genç yıldızın kanatlarda da kullanılabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe transferde B planını yaptı! Guirassy olmazsa...

YERLİ GOLCÜLERE TAKİP

Sarı-lacivertliler forvet arayışını sürdürürken 10+4 kuralını göz ardı etmiyor. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yerli golcüler için çalışma yaptığı kaydedildi. Transfer listesinin Teknik Direktör İsmail Kartal'la beraber görüşülerek şekillendirileceği dile getirildi.

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