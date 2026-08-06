Semih Kılıçsoy: Bu formayla goller atmak benim hayalim

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Semih Kılıçsoy, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, uzun bir aranın ardından takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 10 kişi kalmalarının zorluğuna dikkat çeken Semih, takımın hücum gücüne güvendiklerini dile getirdi. Genç yıldız, "10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz." dedi.

Attığı golü de anlatan Semih Kılıçsoy, "Orada ben de hissettim, orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım." sözleriyle pozisyonu değerlendirdi.

Beşiktaş formasını giymenin kendisi için özel olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Bugün iyi mücadele ettik. Çok özlemişim. Bu formayla goller atmak benim hayalimdi." şeklinde konuştu.