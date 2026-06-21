Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, santrfor transferi konusunda acele edilmeyecek.

Sarı-lacivertli yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 ve 28 Temmuz'da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynanacak iki karşılaşmaya mevcut kadroyla çıkılmasını hedefliyor.