Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının istediği 3 transfer ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 12:21
Tecrübeli çalıştırıcının 4-2-3-1 sistemine devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan İsmail Kartal'ın belirlediği sistemde, Vedat Muriqi'in tek santrfor olarak görev yapacağı öğrenildi.
Üç yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro maaş alacak.
KARTAL 3 TRANSFER İSTEDİ!
Sabah'ın haberine göre, Kartal'ın yönetimden öncelikli olarak sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi istediği belirtildi.
Sarı-lacivertli kurmaylar ise santrfor transferinde erken davranıp piyasa değerinin üzerinde bir bonservis veya maaş yüküne girmek istemiyor.
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin de forvet transferi için yeniden gaza basacağı ifade ediliyor.
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