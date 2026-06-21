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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının istediği 3 transfer ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 12:21
Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, santrfor transferi konusunda acele edilmeyecek.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Sarı-lacivertli yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 ve 28 Temmuz'da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynanacak iki karşılaşmaya mevcut kadroyla çıkılmasını hedefliyor.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ön eleme maçlarında takımın en uç noktasındaki ilk tercih olacak.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Tecrübeli çalıştırıcının 4-2-3-1 sistemine devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Öte yandan İsmail Kartal'ın belirlediği sistemde, Vedat Muriqi'in tek santrfor olarak görev yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Üç yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro maaş alacak.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

KARTAL 3 TRANSFER İSTEDİ!

Sabah'ın haberine göre, Kartal'ın yönetimden öncelikli olarak sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Sarı-lacivertli kurmaylar ise santrfor transferinde erken davranıp piyasa değerinin üzerinde bir bonservis veya maaş yüküne girmek istemiyor.

Fenerbahçe'de dev harekat başlıyor! İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin de forvet transferi için yeniden gaza basacağı ifade ediliyor.

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