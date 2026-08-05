CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Groupama Arena'da ağırlıyor. FC Twente'yi eleyerek turlayan Ferencvaros ile Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne düşen Gornik Zabrze karşı karşıya geliyor. Peki, Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:30
Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu heyecanı başladı. Macaristan'ın köklü kulüplerinden Ferencvaros, turun ilk ayağında Polonya temsilcisi KS Gornik Zabrze'yi sahasında konuk edecek. Her iki takım da rövanş öncesinde tur kapısını aralayacak avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Peki, Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FERENCVAROS - GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak olan Ferencvaros - Gornik Zabrze mücadelesi 5 Ağustos Çarşamba günü (bugün) TSİ 21.00''de başlayacak.

FERENCVAROS - GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmazken, maça dair anlık gelişmeler ve canlı skor takibi spor siteleri ile kulüplerin resmi kanalları üzerinden yapılabilecek.

TAKIMLARIN ELEME SÜRECİ VE İKİNCİ MAÇ TAKVİMİ

İkinci eleme turunda Hollanda ekibi FC Twente'yi eleyerek dikkatleri üzerine çeken Ferencvaros, Avrupa yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Konuk ekip Gornik Zabrze ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam etmek zorunda kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Perşembe günü Polonya'da oynanacak ve turu geçen taraf adını play-off turuna yazdıracak.

CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros muhtemel 11: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Lisztes, Corbu, Zachariassen, Kanichowsk, O'Dowda, Joseph

Gornik Zabrze muhtemel 11: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Ikia Dimi, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı
Italiano'dan Trossard sözleri!
DİĞER
“Var Mısın Yok Musun”da Bilge’den milyonluk karar!
Çerçeve Yasa Kanun Teklifi Meclis'e geliyor! 12 maddede tüm detaylar Takvim'de: Silah bırakmada tespit ve teyit MGK'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salah Trabzonspor formasını giydi!
Salah taraftara seslendi: Bize her yer Trabzon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi 14:08
Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta? 13:58
Hull City transferi açıkladı! Hull City transferi açıkladı! 13:48
Metin Oktay Fair Play Ödülleri'nde geri sayım Metin Oktay Fair Play Ödülleri'nde geri sayım 13:44
Trossard'ın lisansı çıktı mı, oynayacak mı? Trossard'ın lisansı çıktı mı, oynayacak mı? 12:03
Beşiktaş'a İtalya devinden orta saha! Transfer planı ortaya çıktı... Beşiktaş'a İtalya devinden orta saha! Transfer planı ortaya çıktı... 11:38
Daha Eski
Salah Trabzonspor formasını giydi! Salah Trabzonspor formasını giydi! 11:06
Salah taraftara seslendi: Bize her yer Trabzon Salah taraftara seslendi: Bize her yer Trabzon 11:02
Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı! Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı! 10:58
Vincenzo Italiano konuşuyor | CANLI Vincenzo Italiano konuşuyor | CANLI 10:47
Mohamed Salah uçak takip Mohamed Salah uçak takip 10:46
G.Saray'da +4 harekatı! G.Saray'da +4 harekatı! 10:42