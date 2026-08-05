UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu heyecanı başladı. Macaristan'ın köklü kulüplerinden Ferencvaros, turun ilk ayağında Polonya temsilcisi KS Gornik Zabrze'yi sahasında konuk edecek. Her iki takım da rövanş öncesinde tur kapısını aralayacak avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Peki, Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FERENCVAROS - GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak olan Ferencvaros - Gornik Zabrze mücadelesi 5 Ağustos Çarşamba günü (bugün) TSİ 21.00''de başlayacak.

FERENCVAROS - GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmazken, maça dair anlık gelişmeler ve canlı skor takibi spor siteleri ile kulüplerin resmi kanalları üzerinden yapılabilecek.

TAKIMLARIN ELEME SÜRECİ VE İKİNCİ MAÇ TAKVİMİ

İkinci eleme turunda Hollanda ekibi FC Twente'yi eleyerek dikkatleri üzerine çeken Ferencvaros, Avrupa yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Konuk ekip Gornik Zabrze ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam etmek zorunda kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Perşembe günü Polonya'da oynanacak ve turu geçen taraf adını play-off turuna yazdıracak.

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İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros muhtemel 11: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Lisztes, Corbu, Zachariassen, Kanichowsk, O'Dowda, Joseph

Gornik Zabrze muhtemel 11: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Ikia Dimi, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop