Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cimbom'un son olarak Dünya Kupası'nda Fas Milli Takım'ı ile boy gösteren yıldız ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedeflerinin dışında Avrupa'da önemli bir başarı elde etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da kadroya katılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken transferde oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Bundeliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Bilal El Khannouss, sarı-kırmızılılar'ın transfer listesine girdi.
Menajerler tarafından Cimbom'a önerilen 22 yaşındaki Faslı on numara, hücum hattındaki yaratıcı rolüyle öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 41 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunan El Khannouss'un, bonservisini İngiltere Championship ekibi Leicester City elinde bulunduruyor.
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumunun, Galatasaray'ın transfer planlamasında nasıl değerlendirileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Faslı yıldız Bilal El Khannouss ana mevkisi olan on numara dışında sahada merkez orta saha ve sol kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor.