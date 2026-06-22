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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cimbom'un son olarak Dünya Kupası'nda Fas Milli Takım'ı ile boy gösteren yıldız ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Cimbom yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedeflerinin dışında Avrupa'da önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Galatasaray'da kadroya katılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken transferde oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Takvim'in haberine göre; Bundeliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Bilal El Khannouss, sarı-kırmızılılar'ın transfer listesine girdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Menajerler tarafından Cimbom'a önerilen 22 yaşındaki Faslı on numara, hücum hattındaki yaratıcı rolüyle öne çıkıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 41 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunan El Khannouss'un, bonservisini İngiltere Championship ekibi Leicester City elinde bulunduruyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumunun, Galatasaray'ın transfer planlamasında nasıl değerlendirileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sıradaki hedef Fas'ın yıldızı

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Faslı yıldız Bilal El Khannouss ana mevkisi olan on numara dışında sahada merkez orta saha ve sol kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor.

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