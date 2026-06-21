TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Cenab-ı Allah nasip etmedi. Kalbimiz sızlıyor. Ancak unutmayalım ki, bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Çoğu genç yaştalar. Önümüzdeki turnuvalara bu çocuklar bizi taşıyacak. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. 2 gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz. Hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız. Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli, kimin cebinde gün ve saat olarak söylerim. Buna milli takım da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes TFF Başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa, dilimle konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Kalbindeki diline yansıtamayanlar, ancak sinsice konuşmalarının arasına cümleler sokabilir. Sırtında bagaj taşıyıp da onun ağırlığının altında ezilenler, kalbiyle söylemesi gerekeni cesaret edip diliyle söyleyemeyerek, ancak eliyle cevap verir. Bizim kalbimiz ve dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye devam edeceğiz. Merih'in son anda vurduğu top, direğin dibinden dışarı çıkmasa da içeri girse bugün farklı bir şey konuşuyorduk. Yine bunları düzeltecek olan teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir."