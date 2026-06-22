Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Fenerbahçe, Lens ile kontratı biten 27 yaşındaki stoper Malang Sarr'la görüşmelere başladı. Fransız savunmacıyla anlaşılamaması ihtimaline karşı planlamasını yapan sarı lacivertliler 3 alternatifi de hazırda tutuyor. İşte o isimler ve transferde son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de savunma hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle sol stopere takviye yapılması hedefleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Kanarya uzun süredir takip edilen Malang Sarr'la görüşmelere başladı.
Lens ile kontratı sona eren 27 yaşındaki Fransız stoperin temsilcisiyle yüz yüze görüşüldü.
Sarr'ın yıllık 8 ila 10 milyon euro civarı bir maaş beklentisi olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin yıllık maaş konusunda indirime gitmeye çalıştığı ifade edildi.
Sol stoperde oynayan Malang Sarr, aynı zamanda sol bekte de görev yapabiliyor.
ALTERNATİFLER HAZIR
Fenerbahçe'nin öncelikli tercihi olan Malang Sarr'ın yanı sıra, transferin sonuçlanmaması ihtimali göz önünde bulundurularak, listeye 3 önemli alternatif stoper eklendi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha önce beraber çalıştığı ve çok beğendiği Kim Min Jae alternatifler arasında ilk sırada yer alıyor.
Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bir bonservis isteniyor.
Listede ayrıca Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki Jose Gimenez var.
Diğer bir alternatif isim ise Manchester City'nin teklif beklediği 31 yaşındaki Nathan Ake. Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede stoper transferinde nihayete ermesi amaçlanıyor.
ADAYLAR DÜNYA KUPASI'NDA
Stoper transfer alternatif listesine yazılan Kim Min Jae (Güney Kore), Nathan Ake (Hollanda) ve Jose Gimenez (Uruguay) Dünya Kupası'nda bulunuyor. Üç stoperin de menajerleri aracılığıyla transfer görüşmeleri yaptığı vurgulanıyor. Malang Sarr'ın durumuna göre üç stoperden birinin tercih edileceği ve görüşmelerin hızlanacağı dile getirildi.