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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Fenerbahçe, Lens ile kontratı biten 27 yaşındaki stoper Malang Sarr'la görüşmelere başladı. Fransız savunmacıyla anlaşılamaması ihtimaline karşı planlamasını yapan sarı lacivertliler 3 alternatifi de hazırda tutuyor. İşte o isimler ve transferde son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de savunma hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle sol stopere takviye yapılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Fotomaç'ın haberine göre, Kanarya uzun süredir takip edilen Malang Sarr'la görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Lens ile kontratı sona eren 27 yaşındaki Fransız stoperin temsilcisiyle yüz yüze görüşüldü.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Sarr'ın yıllık 8 ila 10 milyon euro civarı bir maaş beklentisi olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin yıllık maaş konusunda indirime gitmeye çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Sol stoperde oynayan Malang Sarr, aynı zamanda sol bekte de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

ALTERNATİFLER HAZIR

Fenerbahçe'nin öncelikli tercihi olan Malang Sarr'ın yanı sıra, transferin sonuçlanmaması ihtimali göz önünde bulundurularak, listeye 3 önemli alternatif stoper eklendi.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha önce beraber çalıştığı ve çok beğendiği Kim Min Jae alternatifler arasında ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki stoper için 20 milyon euroluk bir bonservis isteniyor.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Listede ayrıca Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki Jose Gimenez var.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

Diğer bir alternatif isim ise Manchester City'nin teklif beklediği 31 yaşındaki Nathan Ake. Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede stoper transferinde nihayete ermesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede

ADAYLAR DÜNYA KUPASI'NDA

Stoper transfer alternatif listesine yazılan Kim Min Jae (Güney Kore), Nathan Ake (Hollanda) ve Jose Gimenez (Uruguay) Dünya Kupası'nda bulunuyor. Üç stoperin de menajerleri aracılığıyla transfer görüşmeleri yaptığı vurgulanıyor. Malang Sarr'ın durumuna göre üç stoperden birinin tercih edileceği ve görüşmelerin hızlanacağı dile getirildi.

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