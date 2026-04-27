CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Corendon Alanyaspor-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı Alanya'da başlıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor ile 7. sıradaki yerini korumak isteyen Samsunspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler "Alanyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 09:46
Corendon Alanyaspor - Samsunspor maçı canlı anlatım için tıkla!

Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor, sahasında son haftalarda çıkış yakalayan Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Karadeniz temsilcisi ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler "Alanyaspor - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Corendon Alanyaspor - Samsunspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Alanyaspor - Samsunspor maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel kadrolar ve karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...

CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.

ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Ümit, Ruan, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, İbrahim, Hwang Ui-jo, Güven

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji

TAKIMLARDA SON DURUM VE KRİTİK NOTLAR

33 puanla 12. sırada yer alan ev sahibi ekip, bu maçı kazanması halinde puan farkını açarak küme düşme hattıyla olan bağını büyük ölçüde koparacak ve son 3 haftaya rahat girecek. 42 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor'da tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş galibiyetinin ivmesini bu deplasmanda da sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
