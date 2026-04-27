Corendon Alanyaspor-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor, sahasında son haftalarda çıkış yakalayan Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Karadeniz temsilcisi ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler "Alanyaspor - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Corendon Alanyaspor - Samsunspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Alanyaspor - Samsunspor maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel kadrolar ve karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...

CORENDON ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.

ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Ümit, Ruan, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, İbrahim, Hwang Ui-jo, Güven

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji

TAKIMLARDA SON DURUM VE KRİTİK NOTLAR

33 puanla 12. sırada yer alan ev sahibi ekip, bu maçı kazanması halinde puan farkını açarak küme düşme hattıyla olan bağını büyük ölçüde koparacak ve son 3 haftaya rahat girecek. 42 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor'da tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş galibiyetinin ivmesini bu deplasmanda da sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

