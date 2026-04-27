Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy müjdesi! Bonservisi...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken siyah-beyazlılarda başka takıma kiralanan futbolcuların durumu da yakından takip ediliyor. Bu futbolculardan Semih Kılıçsoy ile ilgili son olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan hebere göre Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir gelişme söz konusu. İtalya Serie A'da bu sezon sınırlı süre bulmasına rağmen dikkati çeken genç oyuncunun, gelecek sezon Cagliari'de kalıp kalmayacağı şu an için netlik kazanmış değil. Sezon başında yapılan anlaşmada 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Semih için, kulüp cephesindeki yaklaşım değişmiş görünüyor. Daha önce oyuncuyu kadroda tutma konusunda istekli olan İtalyan ekibinin son haftalarda bu fikre mesafeli durduğu belirtildi.

Bu anlamda 20 yaşındaki oyuncu kısa süre içerisinde Beşiktaş'a geri dönebilir.