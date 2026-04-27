CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın derbi galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği kritik derbinin ardından İzmir'de binlerce sarı-kırmızılı taraftar sokaklara döküldü. Toplanan kalabalık, şampiyonluk yolunda atılan dev adımı coşkuyla kutladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 10:16
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, maçtan sonra İzmir'de sarı-kırmızılı takımın taraftarları derbi galibiyetini coşkuyla kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Maçı 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe karşısında sarı-kırmızılı takımın gollerini; Victor Osimhen, Barış Yılmaz ve Lucas Torreira attı. Lider Galatasaray aldığı galibiyetle, ezeli rakibi ve ligin 2'ncisi konumdaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye çıkarırken şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmir'de Galatasaray taraftarları, sokaklara çıkarak takımlarının derbi galibiyetini coşkuyla kutladı. Kentin birçok noktasında kutlama yapan taraftarların en yoğun şekilde bir araya geldikleri yer Alsancak Mahallesi Gündoğdu Meydanı ve çevresi oldu.

Araçları ve motosikletleri ile trafiğe çıkan taraftarlar kornaya basıp 'Şampiyon Cimbom' tezahüratları yaparak galibiyeti kutlarken, çok sayıda taraftar da ellerinde Galatasaray bayrakları ile kutlamalarda yer aldı.

Öte yandan, polis ekipleri kutlamalar esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
