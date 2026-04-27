Galatasaray'a Anguissa transferinde şok engel!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündeminde yer alan Frank Anguissa ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim için sarı-kırmızılıların ezeli rakibinin de devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 11:52
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti.
Cimbom bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligde puanını 74'e yükseltti ve zirvede şampiyonluk yolunda yerini sağlamlaştırdı.
Cimbom'da şampiyonluk coşkusu başlarken diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan futbolculardan birisi de Frank Anguissa.
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da Kamerunlu orta sahanın transferi büyük önem taşırken transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Yurt dışından Juorno adlı sitede yer alan habere göre oyuncu ile bir başka Süper Lig devi Beşiktaş da yakından ilgileniyor.
Yer alan haberde futbolcu için 'Napoli, Anguissa'ya vedaya hazırlanıyor. Oyuncunun muhtemel transfer seçenekleri arasında Galatasaray ve Beşiktaş var.' ifadesi yer aldı.
Haberde ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde ekonomik açıdan diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu da vurgulandı.