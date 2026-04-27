Espanyol - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İZLE)

Espanyol - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İZLE)

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Espanyol - Levante maçı heyecanı yaşanıyor. 2026 yılında henüz galibiyetle tanışamayan Espanyol, küme düşme hattındaki rakibi Levante karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Futbolseverler "Espanyol - Levante maçı ne zaman?" ve "İspanya ligi maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte bu kritik randevunun saat ve kanal bilgileri...

İspanya La Liga'da 33. haftanın kapanış gününde Espanyol, evinde Levante'yi konuk ediyor. Katalan ekibi için 2026 yılı tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. 22 Aralık'taki Athletic Bilbao zaferinden bu yana üç puan yüzü göremeyen Manolo Gonzalez'in öğrencileri, ligde 12. sıraya kadar geriledi. Rakip Levante ise 19. sırada bulunuyor ve ligde kalmak için bu deplasmandan puan çıkarmak zorunda. Aralarındaki 43 maçlık rekabette 17 galibiyeti bulunan Espanyol, sahasında bu üstünlüğünü korumayı amaçlıyor. Futbolseverler "Espanyol - Levante maçı ne zaman?" ve "İspanya ligi maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte bu kritik randevunun saat ve kanal bilgileri...

ESPANYOL - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak olan Espanyol - Levante mücadelesi bugün saat 22:00'de başlayacak.

ESPANYOL - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de canlı ve naklen S Sport kanalından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Espanyol muhtemel ilk 11'i: Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero, Gonzalez, Terrats, Ngonge, Exposito, Dolan, K Garcia

Levante muhtemel ilk 11: Ryan, Toljan, Moreno, De la Fuente, Sanchez, V Garcia, Olasgasti, Raghouber, Martinez, Alvarez, Espi

