Milli güreşçilerden, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya!

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçiler, toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyonda grekoromen stil 130 kilogramda mücadele eden Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek tarihi bir rekora ulaştı. Kadınlar 68 kilogramda mücadele eden 2002 doğumlu milli güreşçi Nesrin Baş, ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu. Kadınlar 57 kilogramda Elvira Süleyman ve 50 kilogramda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stil 67 kilogramda Murat Fırat Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stil 72 kilogramda Cengiz Arslan, 63 kilogramda Kerem Kamal, kadınlar 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu, 65 kilogramda Beyza Nur Akkuş, 55 kilogramda Tuba Demir ve serbest stil 125 kilogramda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti.

Grekoromen ve Kadın Güreş A Milli Takımları, takım halinde Avrupa ikincisi olarak organizasyonu tamamladı.