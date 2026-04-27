Milli güreşçilerden, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız 11 madalya kazandı. Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçiler, toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyonda grekoromen stil 130 kilogramda mücadele eden Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek tarihi bir rekora ulaştı. Kadınlar 68 kilogramda mücadele eden 2002 doğumlu milli güreşçi Nesrin Baş, ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu. Kadınlar 57 kilogramda Elvira Süleyman ve 50 kilogramda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stil 67 kilogramda Murat Fırat Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stil 72 kilogramda Cengiz Arslan, 63 kilogramda Kerem Kamal, kadınlar 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu, 65 kilogramda Beyza Nur Akkuş, 55 kilogramda Tuba Demir ve serbest stil 125 kilogramda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti.

Grekoromen ve Kadın Güreş A Milli Takımları, takım halinde Avrupa ikincisi olarak organizasyonu tamamladı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
