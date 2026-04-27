Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım linki...

Süper Lig'de haftanın kapanış gününde futbolseverleri heyecan dolu bir İstanbul derbisi bekliyor! Geçtiğimiz hafta Samsunspor mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş, taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başındaki 100. Süper Lig maçına çıkacağı bu tarihi gecede, kaleyi yeni transfer Devis Vasquez'in koruması bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve istatistikleri...

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele 27 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 2 kanalından canlı ve naklen yayınlanacak.

SERGEN YALÇIN'DAN TARİHİ "DALYA"

Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, bu karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak "dalya" diyecek. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geride kalan 99 maçta 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Deneyimli teknik adam, bu anlamlı geceyi 3 puanla taçlandırmayı hedefliyor.

KARTAL'DA KALEDE ZORUNLU DEĞİŞİM

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Amir Murillo ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlık ve cezalar nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Kaleyi, devre arasında kadroya katılan ve henüz resmi maça çıkmayan Kolombiyalı eldiven Devis Vasquez'in koruması bekleniyor. Öte yandan Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Michael Olaitan, El Bilal Toure, Hyeon-Gyu Oh.

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Tiago Çukur, Larsson, Serginho.

REKABETTE 18. RANDEVU

İki takım lig tarihinde bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş'ın ezici bir üstünlüğü göze çarpıyor:

Beşiktaş: 12 Galibiyet

Fatih Karagümrük: 2 Galibiyet

Beraberlik: 3

Beşiktaş 37 gol atarken, rakibi 12 golle karşılık verdi. Beşiktaş, Karagümrük ile oynadığı son 3 maçı kazanmasına rağmen, rekabet tarihinde henüz üst üste 4 galibiyetlik bir seri yakalayamadı. Siyah-beyazlılar bu akşam kazanarak bir ilke imza atmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

