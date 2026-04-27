LaLiga'da üst üste 9. maçını kazanan Barcelona, şampiyonluk için gün sayıyor!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter, Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Bundesliga'da ise Bayern Münih, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etti.

BARCELONA'DAN ART ARDA 9. GALİBİYET

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Getafe'yi Fermin Lopez ve Marcus Rashford'ın golleriyle 2-0 yenerek art arda 9. galibiyetine ulaştı. Zirveden uzaklaşan Real Madrid, Real Betis'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve son 4 haftada üçüncü kez puan kaybetti. Madrid ekibinde Arda Güler, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Villarreal, evinde Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla geçti. Atletico Madrid ise sahasında Athletic Bilbao'yu 3-2 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Ligin 33. haftasında 85 puana sahip Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı. Barcelona, gelecek hafta kazanması ve Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin 34. haftasında Barcelona, Osasuna'ya, Real Madrid ise Espanyol'a konuk olacak.

ARSENAL MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Premier Lig'de Arsenal, sahasında Newcastle United'ı Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi. Liverpool'un evinde Crystal Palace'ı 3-1 yendiği haftada Tottenham ise deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Düşme hattındaki Tottenham, 2026'da ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Federasyon Kupası'nda finale yükselen Manchester City ve Chelsea, ligde haftayı maç yapmadan geçti.

Ligde 34. haftanın ardından Arsenal, 73 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Bir maçı eksik Manchester City 70, Manchester United, Liverpool ve Aston Villa ise 58'er puan topladı.

INTER ÜÇ HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ

Serie A'da lider Inter, deplasmanda Torino ile 2-2 berabere kalarak üç hafta sonra puan kaybetti.

Inter, Marcus Thuram ve Yann Bisseck'in rakip fileleri havalandırdığı maçta Giovanni Simeone ile Nikola Vlasic'in gollerine engel olamadı ve bir puana razı oldu. Torino'da Emirhan İlkhan, 90 dakika forma giyerken konuk takımda Hakan Çalhanoğlu, yedekler arasında yer aldı.

Haftanın öne çıkan maçında Milan ile Juventus, 0-0 berabere kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 80. dakikada oyuna dahil oldu. Zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Napoli, evinde Cremonese'yi 4-0'lık skorla geçerek iki hafta sonra kazandı ve ikinciliğe yerleşti.

İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki sezonun sürpriz takımı Como, deplasmanda Genoa'yı 2-0 yenerek üç hafta sonra galip geldi. Zeki Çelik'in ikinci yarıda oyundan alındığı karşılaşmada Roma, Bologna deplasmanında 2-0 kazandı.

Ligin 34. haftasında Inter, 79 puanla zirvedeki yerini korudu. Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Como ve Roma 61'er puanla sıralandı. Inter, 35. haftada alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak. Inter'in Parma'yı ağırlayacağı haftada Milan, Sassuolo'ya, Napoli ise Como'ya konuk olacak.

PSG 3 GOLLE KAZANDI

Ligue 1'de lider PSG, deplasmanda Angers'yi Lee Kang-in, Senny Mayulu ve Lucas Beraldo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Zirve takipçisi Lens, Brest deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü.

Olimpik Lyon, sahasında Auxerre'i 3-2'lik skorla geçti. Lille ise Paris deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ligin 31. haftasında PSG, 69 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 63, Lyon ve Lille 57'şer puan elde etti.

ŞAMPİYON BAYERN MÜNİH, 3-0 GERİDEN GELEREK KAZANDI

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanında Dominik Kohr, Paul Nebel ve Sheraldo Becker'in golleriyle 3-0 geriye düştüğü maçı Nicolas Jackson, Michael Olise, Jamal Musiala ve Harry Kane'in attığı gollerle 4-3 kazandı.

Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 4-0 yenerek iki hafta sonra galip geldi. Leipzig, evinde Union Berlin'i 3-1'lik skorla geçti ve peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta konuk olduğu Hamburg'u 2-1 yendi. Bayer Leverkusen ise Cenk Özkacar'ın 90 dakika görev yaptığı Köln'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih, 31 haftası geride kalan ligde 82 puana ulaştı. Borussia Dortmund 67, Leipzig 62, Stuttgart ve Hoffenheim 57'şer puan topladı.