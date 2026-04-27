Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: 2026 Dünya Kupası'nı kaçırma riski mi var?

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: 2026 Dünya Kupası'nı kaçırma riski mi var?

A Milli Takımımızın tecrübeli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için İtalyanlar'dan flaş bir iddia öne sürüldü. 32 yaşındaki yıldızımızın 2026 Dünya Kupası'nda forma giyememe ihtimali olduğu belirtildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 16:05
Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: 2026 Dünya Kupası'nı kaçırma riski mi var?

FIFA 2026 Dünya Kupası sürecine hazırlanan Türkiye millî futbol takımı'nda gözler yeniden Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna çevrilirken, yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino'ya konuk olan Inter, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in puan kaybettiği maçta kadroda olmasına rağmen forma giymedi.

"İYİ DURUMDA DEĞİLDİ"

Beraberlik sonrası açıklamalarda bulunan Milano ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu, "Hakan Çalhanoğlu iyi durumda değildi ve Denzel Dumfries henüz tam hazır değil. Lautaro Martínez için süreç hâlâ uzun. Alessandro Bastoni'yu ikinci yarıda birkaç dakika oynatmayı düşündüm çünkü bizimle sadece üç antrenman yaptı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA YETİŞME RİSKİ..."

Maçın ardından ise İtalyan gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sport Italia'dan Tancredi Palmeri, "Hakan Çalhanoğlu İtalya Kupası finalini de kaçırabilir ve sezonu kapatmış olabilir. Sakatlık beklenenden daha ciddi ve Dünya Kupası'na yetişme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takımımızın ilk maçı ise 14 Haziran tarihinde Avustralya'ya karşı olacak.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Devamını Oku BUNU DA OKU
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

İşte yurt dışında derbinin yansımaları!
G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan hedefi açıkladı: Gelecek 3 yılda 3 milyon gence istihdam
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine...
Dev derbide kazanan G.Saray Gain! Dev derbide kazanan G.Saray Gain! 15:06
Milli boksörlerden iki bronz madalya! Milli boksörlerden iki bronz madalya! 15:02
Tarihe geçen başarı! Budokaido... Tarihe geçen başarı! Budokaido... 14:54
Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! 14:49
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! 14:46
2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 14:42
Daha Eski
Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! 14:35
Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... 14:33
Göztepe'de ince hesaplar başladı! Göztepe'de ince hesaplar başladı! 14:28
Bodrum FK berabere kaldı! Bodrum FK berabere kaldı! 14:03
Galatasaray tarih yazıyor! Galatasaray tarih yazıyor! 13:50
Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! 13:47