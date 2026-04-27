Göztepe'de Avrupa kupası hesapları!

Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 14:28
Süper Lig'de evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenerek kara bulutları dağıtan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma yolunda tüm hesapları yapmaya başladı. Antalyaspor galibiyetiyle 51 puana ulaşan ve aynı puana sahip RAMS Başakşehir FK ile kıyasıya 5'incilik mücadelesi veren 6'ncı basamaktaki sarı-kırmızılılar kalan 3 maçını kazanıp, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirecek. Başakşehir ile ikili averajları eşit olan Göztepe, genel averajda ise İstanbul temsilcisinin 9 gol gerisinde bulunuyor. Puan eşitliği durumunda maçlarını farklı kazanmaya çalışacak Göz-Göz, Başakşehir'in de puan kayıplarını bekleyecek.

Göztepe ya da Başakşehir'in 5'inci olup UEFA Konferans Ligi'ne gitmesi için Ziraat Türkiye Kupası da belirleyeci olacak. Yarı finallerin oynanacağı kupada ilk 4 içinde yer alan Trabzonspor ve Beşiktaş'tan birinin kupayı alması gerekecek. Ligde ilk 4 dışında kalan Konyaspor ve Gençlerbirliği'nden biri kupayı kazanırsa 5'inci takım Avrupa vizesi alamayacak. Yarı finalde Beşiktaş, Konyaspor'la eşleşirken, Trabzonspor'un rakibi de Gençlerbirliği oldu. Kalan 3 maçta Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) oynayacak Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Avrupa için kesinlikle pes etmeyeceklerini söyledi. Kupayı Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanmasını umduklarını belirten Stoilov, "Göztepe ailesi olarak kalan 3 maçta birleşeceğiz. Eğer birilk ve beraberliğimiz sağlam olursa her şeyi başarırız" dedi.

