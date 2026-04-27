CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Halter 2027 Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak!

2027 Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye’de yapılacak!

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen törenle 2027 Avrupa Halter Şampiyonası bayrağını teslim aldı. Şampiyona, Türkiye'nin modern tesisleri ve güçlü organizasyon tecrübesiyle düzenlenecek. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 14:42
2027 Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak!

Türkiye Halter Federasyonu, 2027 Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın Batum kentinde tamamlanan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın kapanış töreni, önemli bir devir teslim anına sahne oldu.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) bayrağı, düzenlenen törenle Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'ye teslim edildi. Böylece Türkiye'nin 2027 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı resmiyet kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları konusundaki tecrübesine dikkati çekti.

2027 Avrupa Halter Şampiyonası'nı en iyi şekilde düzenleyeceklerini aktaran Ünlü, "Tüm hazırlıklarımızı titizlikle yapacağız. Modern tesislerimiz, organizasyon gücümüz ve tecrübeli kadrolarımızla Avrupa'nın en başarılı şampiyonalarından birine imza atmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonun ülkemize alınmasında büyük pay sahibi olan sayın bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum. Sporcularımızın en iyi şartlarda mücadele edeceği, izleyenlerin unutamayacağı bir şampiyona düzenlemek istiyoruz. Türkiye olarak buna hazırız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
