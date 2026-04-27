Bodrum FK son dakikada 1 puanı aldı!

Trendyol 1'inci Lig'de play-off oynamayı önceki hafta garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'i hedefleyen Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında eksik olmasına rağmen 1 puanı son anda aldı. Maçın henüz 5'inci dakikasında stoperi Ali Aytemur'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan yeşil-beyazlılar, 64'üncü dakikada Daniel Mosquera'nın golüyle geriye düştü. Ancak direncini kırmayan Bodrum Futbol Kulübü dolu tribünler önünde 90+4'üncü dakikada defans oyuncusu İsmail Tarım'ın golüyle beraberliği yakaladı. Bu skorla ligde Süper Lig düğümü ve sıralama hesapları son haftaya kaldı. Büyük avantaj tepen Amed Sportif Faaliyetler son hafta Iğdır FK deplasmanında kazanırsa Süper Lig'e çıkacak.

Diyarbakır'dan 1 puanla dönen Bodrum FK, 64 puana yükselerek 5'inci sıradaki yerini korudu. Ligin son haftasında evinde Sarıyer'i konuk edecek yeşil-beyazlılar maçı kazandığı takdirde sezonu 5'inci sırada tamamlayacak ve play-offta ev sahibi avantajını elde edecek. Bodrum FK, kazanamaması durumunda 62 puana sahip 6'ncı Pendikspor'un, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Esenler Erokspor deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyecek. Pendikspor'la ikili averajda eşit durumda olan Bodrum FK'nın, genel averajda ise İstanbul temsilcisine karşı 8 gollük üstünlüğü bulunuyor.