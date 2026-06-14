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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımımızın kötü başlagıç laneti! Katıldığımız 9 turnuvanın...

A Milli Futbol Takımımızın kötü başlagıç laneti! Katıldığımız 9 turnuvanın...

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olması sonrası dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Ay-yıldızlılar, bu turnuva ile beraber katıldığı 9 büyük turnuvanın sadece 1 tanesinde ilk maçında galip gelmeyi başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 09:50
A Milli Futbol Takımımızın kötü başlagıç laneti! Katıldığımız 9 turnuvanın...

A Milli Futbol Takımımız, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak başladı.

Millilerimiz, daha önce katıldığı 8 turnuvanın 7'sinde ilk maçında mağlup oldu ve bu kötü rakamı Avustralya karşısında tersine çeviremedi.

İşte Milli Takımımızın büyük turnuvalardaki ilk maçları:

1954 Dünya Kupası

Almanya 4-1 Türkiye

Euro 1996

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000

Türkiye 1-2 İtalya

2002 Dünya Kupası

Brezilya 2-1 Türkiye

Euro 2008

Portekiz 2-0 Türkiye

Euro 2016

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2020

Türkiye 0-3 İtalya

Euro 2024

Türkiye 3-1 Gürcistan

2026 Dünya Kupası

Avustralya 2-0 Türkiye

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