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Haberler Dünya Kupası A Milli Takımımız, Avustralya'ya kaybetti! Dünya Kupası'na kötü başladık

A Milli Takımımız, Avustralya'ya kaybetti! Dünya Kupası'na kötü başladık

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımız Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar grubun ilk maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 08:56
A Milli Takımımız, Avustralya'ya kaybetti! Dünya Kupası'na kötü başladık

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye, BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımız rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Avustralya'nın galibiyet golleri 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe'den geldi.

Milliler gruptaki ikinci müsabakasını 20 Haziran Cumartesi Paraguay'a karşı oynayacak. Avustralya ise ABD ile kozlarını paylaşacak.

KENAN YILDIZ YEDEKLER ARASINDA

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.

TRİBÜNLERDE TÜRK TARAFTARLAR AĞIR BASTI

Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

BARIŞ ALPER'DEN MOHİKAN SAÇ STİLİ

A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.

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