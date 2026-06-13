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Haberler A Milli Futbol Takımı Salih Özcan: Kaç senedir bu anı bekliyoruz!

Salih Özcan: Kaç senedir bu anı bekliyoruz!

026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda Salih Özcan mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 05:54
Salih Özcan: Kaç senedir bu anı bekliyoruz!

026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda Salih Özcan mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"KAÇ SENEDİR BU ANI BEKLİYORUZ"

Salih Özcan: "Hazırız, kendimize çok güveniyoruz. İyi başlamak istiyoruz, sonrasında galibiyet gelecektir. Kaç senedir bu anı bekliyoruz... Heyecanlı değil de, seviniyoruz bugün geldiği için... Stat dışındaki taraftarlarımızın görüntülerini gördük. Dünyanın her yanında bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Avustralya'ya iyi çalıştık, hızlı oyuncuları var. Kendimize güvenirsek, maçı alırız. ABD'nin kazanması bizi ilgilendirmiyor. Kendimize bakacağız. Kazanacağız ve devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

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