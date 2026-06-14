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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli maç ŞİFRESİZ izle! Avustralya-Türkiye maçı CANLI izle

Milli maç ŞİFRESİZ izle! Avustralya-Türkiye maçı CANLI izle

A Milli Futbol Takımı, uluslararası arenada kritik bir mücadeleye çıkarken futbolseverlerin gözü Avustralya - Türkiye karşılaşmasına çevrildi. Millilerin performansını anbean takip etmek isteyen taraftarlar, "Milli maç şifresiz izle", "Avustralya Türkiye maçı canlı izle" ve "TRT 1 canlı yayın izle" aramalarına yoğun ilgi gösteriyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 06:52
Milli maç ŞİFRESİZ izle! Avustralya-Türkiye maçı CANLI izle

Dünya futbolunun kalbi Kuzey Amerika'da atıyor ve tüm Türkiye tek yürek olmuş durumda! 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçına çıkan A Millî Futbol Takımımız, Vancouver'da Avustralya karşısında tarihi bir galibiyet mücadelesi veriyor. Turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapmak isteyen "Bizim Çocuklar"ın bu nefes kesen 90 dakikasını evinden, iş yerinden veya yoldan takip etmek isteyen milyonlarca taraftar, arama motorlarında hararetle "Milli maç şifresiz izle", "Avustralya - Türkiye maçı canlı izle" ve "TRT 1 canlı yayın kesintisiz izleme linki" sorgularını yapıyor. Peki, ekran başındaki taraftarları stadyum atmosferine ortak edecek yasal ve şifresiz canlı yayın ekranları hangileri? İşte donmadan, yüksek kalitede Avustralya - Türkiye milli maçı canlı izleme rehberi ve resmi TRT 1 frekans detayları...

TRT 1 ŞİFRESİZ CANLI İZLE FREKANS BİLGİLERİ

2026 Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi ve yasal yayıncısı olan TRT, Avustralya - Türkiye müsabakasını televizyonları başındaki izleyicilere tamamen şifresiz ve HD kalitede sunuyor. Ancak uluslararası yayın hakları kuralları sebebiyle uydu alıcılarında otomatik şifreleme veya sinyal kaybı yaşanmaması adına güncel TRT frekans ayarlarınızı kontrol etmeniz önem taşıyor.

TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANS BİLGİSİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

İŞTE İLK 11'LER:

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

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