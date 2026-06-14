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Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Beklentimiz dışında...

Vincenzo Montella: Beklentimiz dışında...

A Milli Futbol Takımıız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 09:49
Vincenzo Montella: Beklentimiz dışında...

A Milli Futbol Takımıız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Avustralya maçının kolay olacağını asla düşünmedik. Zihinsel dengeyi kaybetmemeliyiz! Beklentimiz dışında bir şey olmadı, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz. Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız. Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

"Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun Konusu... Forvet arkası oynuyor, Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak."

"Kontratakları engellememiz gerekiyordu. O anda Mert Müldür ve Salih Özcan hamlesi yaptık. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerji koyacak oyuncular koymamız gerekiyordu. Kaleye şutlarımız oldu, futbol böyle... Girmeyince olmuyor.. 30 Şut var! Daha zamanımız var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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