Reha Kapsal'dan mağlubiyet sonrası Montella'ya sert eleştiri! "Plansızlığı ve cesur olmaması..." Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 12:47 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Reha Kapsal, mağlubiyeti dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... Futbol

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Reha Kapsal, mağlubiyeti değerlendirdi. Kapsal, "Montella'nın plansızlığı ve cesur olmaması, maçı kaybetmemizin temel nedenlerinden biriydi. Oyuncular tarafında da 'Nasıl olsa kazanırız' moduna girilmiş, güç zehirlenmesi yaşamış bir topluluk vardı." İfadelerini kullandı.