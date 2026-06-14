Ahmet Çakar'dan mağlubiyet sonrası flaş yorum: Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 12:02 A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, A Spor YouTube kanalı maç sonu yayınında dikkat çeken ifadelerle mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler... Futbol

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Vincenzo Montella

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, A Spor YouTube kanalı maç sonu yayınında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Çakar, "Biz bu milli takımda Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk. Sırtlarını kaldırdık. Şımarttık. 'Bizim çocuklar, aslan çocuklar...' Ne yaptı bizim çocuklar?" İfadelerini kullandı.