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Haberler A Milli Futbol Takımı Merih Demiral: Hiç böyle beklemiyorduk

Merih Demiral: Hiç böyle beklemiyorduk

A Milli Futbol Takımıız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milli takımımızda Merih Demiral, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 10:01
Merih Demiral: Hiç böyle beklemiyorduk

A Milli Futbol Takımıız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milli takımımızda Merih Demiral, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DEMİRAL'IN AÇIKLAMALARI

"Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle sonuç beklemiyorduk. 2 tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz. Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım."

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