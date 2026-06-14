A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?
24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Peki, Millilerimiz bu sonuçla birlikte grubunda nasıl çıkar? İşte yanıtı...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 09:32
A Milli Takımımız, grubunu birinci sırada veya ikinci sırada tamamlaması durumunda doğrudan son 32 turuna yükselecek.
Dünya Kupası formatında değişikliğe gidilmesi ile beraber grup aşamasında 16 takım organizasyona veda edecek. En iyi 8 grup üçüncüsü ise benzer şekilde son 32 turuna yükselecek.
Millilerimiz, D Grubu'nu birinci veya ikinci tamamlayamaması durumunda en iyi üçüncü olabilmek için mücadele edecek. Bu durumda millilerin attığı gol ve yediği gol sayısı oldukça önemli olacak.
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