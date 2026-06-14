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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Peki, Millilerimiz bu sonuçla birlikte grubunda nasıl çıkar? İşte yanıtı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 09:32
A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takım'ın gruptan çıkarak son 32 turuna yükselebilmesi için önünde üç farklı senaryo var.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız, grubunu birinci sırada veya ikinci sırada tamamlaması durumunda doğrudan son 32 turuna yükselecek.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası formatında değişikliğe gidilmesi ile beraber grup aşamasında 16 takım organizasyona veda edecek. En iyi 8 grup üçüncüsü ise benzer şekilde son 32 turuna yükselecek.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

Millilerimiz, D Grubu'nu birinci veya ikinci tamamlayamaması durumunda en iyi üçüncü olabilmek için mücadele edecek. Bu durumda millilerin attığı gol ve yediği gol sayısı oldukça önemli olacak.

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