Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle
Real Madrid'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da endişe artarken, kritik süreçte Vincenzo Montella devreye girdi. Dev turnuva öncesi gözler yıldız ismin dönüş tarihine çevrildi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 09:19
Yıldız futbolcu, Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek. Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti.
MONTELLA'DAN TELEFON
Teknik direktör Montella, telefona sarılıp Arda'yı arayarak durumunu sordu ve moralini bozmamasını istedi.
Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.
Milli oyuncunun 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası'na kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Arda Güler hazırlık maçlarında ise riske edilmeyecek.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta görev alırken 6 gol 14 asistlik performans sergiledi.
D grubunda yer alan Türkiye Dünya Kupası'nda ilk maçını 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
