Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Real Madrid'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da endişe artarken, kritik süreçte Vincenzo Montella devreye girdi. Dev turnuva öncesi gözler yıldız ismin dönüş tarihine çevrildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 09:19
Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Real Madrid'in en önemli isimlerinden olan Arda Güler sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Deportivo Alaves ile oynanan maçın 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki yıldız, takımının dünkü çalışmasında yer almadı.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

4 HAFTA YOK

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Yıldız futbolcu, Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek. Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

MONTELLA'DAN TELEFON

Teknik direktör Montella, telefona sarılıp Arda'yı arayarak durumunu sordu ve moralini bozmamasını istedi.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Milli oyuncunun 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası'na kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Sabah'ta yer alan habere göre; Arda Güler hazırlık maçlarında ise riske edilmeyecek.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta görev alırken 6 gol 14 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle

D grubunda yer alan Türkiye Dünya Kupası'nda ilk maçını 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

