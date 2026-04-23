Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu karşılaşmanın ardından turnuvada yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

Beşiktaş adına gol perdesini 17. dakikada El Bilal Toure açtı. İlk yarı bu golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 83. dakikada Hyeon-Gyu-Oh skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 85'i gösterirken bu kez Beşiktaş'ta sahneye Orkun Kökçü çıktı. Orkun'un golüyle Beşiktaş sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve adını turnuvada yarı finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada Mounie'nin pasıyla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un ayak ucuyla yaptığı vuruşta top, savunmaya çarptı ve az farkla yandan kornere gitti.

80. dakikada son anda Lima araya girdi. Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kale önünde çevirdiği topa, savunmada Lima son anda kaydı ve meşin yuvarlağın Oh ile buluşmasını engelledi.

83. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, ofsaytın ardından oyunu başlatmak isterken Olaitan yayın içinde araya girdi. Oyuncu, topun kontrolünün ardından pasını boş pozisyondaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

85. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Orkun kökçü, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

MÜCADELEDEN NOTLAR:

ORKUN KÖKÇÜ 9 GOLE ULAŞTI!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun, bu golle tüm kulvarlardaki gol sayısını da 9'a çıkardı. Süper Lig'de 26 karşılaşmada 7 gol, 9 asist kaydeden milli futbolcu, kupada da 5 müsabakada 2 gole imza attı.

EL BILAL TOURE 3 AY SONRA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü kaydeden El Bilal Toure, tam 3 aylık bir aranın ardından gol sevinci yaşadı.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golü 17. dakikada El Bilal Toure'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu, gol yollarındaki uzun süreli sessizliğini de böylelikle bozmuş oldu. Malili oyuncu, son golünü Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde kaydetmişti.



El Bilal Toure, bu süreçte yaşadığı sakatlık sebebiyle de ligde ve kupada toplam 7 maç kaçırdı.

OH BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 8. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki toplam gol sayısını 8'e çıkardı.



Süper Lig'de 10 maçta 6 kez fileleri havalandıran Güney Koreli oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 2 gollük katkı sağladı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: