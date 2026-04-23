Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Son olarak dev turnuvada çeyrek final maçında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'un konuğu oldu. Bu karşılaşmanın normal ve uzatma sürelerinde gol sesi çıkmadı. 0-0'lık skorun ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Fırtına rakibine 3-1'lik üstünlük kurdu ve turnuvada yarı finale adını yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Samsunspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları golsüz sona erdi. Maçı seri penaltı atışlarında Trabzonspor, 3-1 üstünlük kurdu. Yarı finale yükselen Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.

3'üncü dakikada Holse'nin ceza sahasında pasıyla buluşan Yalçın Kayan'ın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28'inci dakikada Coulibaly'nin ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Tomasson'un şutunda kaleci Onana son anda kornere çeldi.

29'uncu dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şut üst direğin dibinden auta çıktı.

35'inci dakikada Pina'nın ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

60'ıncı dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi. Kaleci Onana topu son anda kornere gönderdi.

77'nci dakikada Pina'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onuachu'nun şutunda kaleci Okan Kocuk parmaklarının ucuyla topu kornere çıkarttı.

86'ncı dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan Koçuk'tan sekti. Seken topun gelişine vuran Augusto'nun şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sonuçlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

97'nci dakikada Bouchouari'nin pasıyla buluşan Onuachu, ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.

109'uncu dakikada Sousa'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Yunus Emre'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Uzatma bölümü de golsüz sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında Trabzonspor, 3-1 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

İŞTE PENALTI ATIŞLARI: