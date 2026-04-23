Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Dolmabahçe'de tur biletini kaptı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"İKİNCİ GOLE KADAR..."

"Çeyrek final maçları biraz zor oluyor. Artık yukarı doğru gidiyor maçlar. Herkes temkinli oynuyor. Biz ilk yarıda gol bulduk ama Alanyaspor da ligin iyi takımlarından. İkinci gole kadar baya zorlandık. Bazen maçlar zorlu geçiyor. Nomal. Rakip zorlu oluyor. Ama bugün oyuncularım konsantreydi. Ligde pek bir hedefimiz olmadığı için bir şeye tutunmamız gerekiyor. Kupa bizim için tutunabileceğimiz tek dal. Bir biletimiz kaldı şu anda doğruyu söylemek gerekirse. Onu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz."

"ORKUN'UN O YETENEĞİ VAR"

"İlk geldikten sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var onun. Son bölümde gol ve asistleri ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Onun için seviniyorum. Yetenekli, karakterli bir oyuncu, camiamız için önemli bir oyuncu."

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

"İyi bir yeni yapılanma döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çok söylüyorum bunları. Çok anlatıyorum ama bazen sabır olmuyor, her şey sorgulanıyor. Normal karşılıyorum, yaptığımız işin karşılığı bu. Umarım iyi olur. Biz Beşiktaş'ın iyi olması için çalışıyoruz. Camiamızın bunu iyi bilmesi gerekiyor. Sorunları çözmek ve yeni yapılanma için çok çalışıyoruz. En doğrusunu bulmaya çalışıyoruz.

Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağımızı düşünüyorum transfer döneminden sonra."

"CAMİAMIZ GÜVENSİN"

"Burada doğru adamlar var, iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Beşiktaş'ın menfaatine bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Camiamız güvensin, inşallah bundan sonrası bizim için iyi olur."