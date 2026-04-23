Maç Sonuçları

Sonuçlar
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Samsunspor maçında kameralara yansıyan görüntüleri gündem oldu. Başarılı çalıştırıcı, kaçan penaltı atışının ardından "Sadece penaltı çalıştıracağım bunlara" dedi. İşte o anlar...

Giriş: 23 Nisan 2026, Perşembe 22:41

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlik ile noktalanan maçta kazanan taraf seri penaltı atışları ile belirlendi. Rakibini 3-1 yenen Fırtına, yarı final biletini kapan taraf oldu.

Trabzonspor'da seri penaltı vuruşlarında Benjamin Bouchouari'nin Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'a takılmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin tepkisi gündem oldu. Başarılı çalıştırıcının "Sadece penaltı çalıştıracağım bunlara" dediği anlar kameralara yansıdı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

EN SON HABERLER

