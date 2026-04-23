Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlik ile noktalanan maçta kazanan taraf seri penaltı atışları ile belirlendi. Rakibini 3-1 yenen Fırtına, yarı final biletini kapan taraf oldu.

Trabzonspor'da seri penaltı vuruşlarında Benjamin Bouchouari'nin Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'a takılmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin tepkisi gündem oldu. Başarılı çalıştırıcının "Sadece penaltı çalıştıracağım bunlara" dediği anlar kameralara yansıdı.

