Galatasaray'da kritik derbi virajı! İşte 3 ihtimalde yaşanması muhtemel senaryolar
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi derbide ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların derbiden çıkacak 3 ihtimale göre şampiyonluk planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 09:11
Trendyol Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, olası bir galibiyet elde etmesi durumunda farkı bitime 3 hafta kala 7 puana çıkararak şampiyonluk meşalesini yakacak.
Beraberlik halinde de avantajını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, kalan 3 haftanın ikisini kazanması halinde rakiplerinin maçlarını beklemeyecek.
Okan Buruk'un öğrencileri derbiyi kaybetse bile kalan 3 maçını kazanınca şampiyon olacak.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
