Galatasaray'da kritik derbi virajı! İşte 3 ihtimalde yaşanması muhtemel senaryolar

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi derbide ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların derbiden çıkacak 3 ihtimale göre şampiyonluk planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 09:11
Sezona 3 kupa hedefiyle başlayan Galatasaray, ilk olarak ocak ayında düzenlenen Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Lig yarışında avantajını hiç bırakmayan sarı-kırmızılılarda, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık skor şok etkisi yarattı ve Galatasaray'ın kupa macerası sona erdi.

Böylece sarı- kırmızılı takımın elinde bu sezonki en büyük hedefi olan lig kupası kaldı.

Trendyol Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, olası bir galibiyet elde etmesi durumunda farkı bitime 3 hafta kala 7 puana çıkararak şampiyonluk meşalesini yakacak.

Beraberlik halinde de avantajını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, kalan 3 haftanın ikisini kazanması halinde rakiplerinin maçlarını beklemeyecek.

Okan Buruk'un öğrencileri derbiyi kaybetse bile kalan 3 maçını kazanınca şampiyon olacak.

