Spor yazarları Samsunspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer seri penaltı atışları sonucu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Samsunspor-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 08:52
İki takım da çok yürekli bir mücadele ortaya koydu. Samsunspor, evinde oynamanın avantajı ile maça iyi başladı. İlk yarıda gole yakın olan taraf, Samsunspor'du. Çok iyi ön alan baskısı yapıp, bordo-mavili takımın hücum yapmasına engel oldular. İkinci yarıya ise Trabzonspor etkili başladı. Ozan ve Zubkov ile gole yaklaştı Trabzonspor... Maçın 69. dakikasında Ndiaye, ikinci sarıdan kırmızı kart gördükten sonra maçı tek kaleye çeviren bir Trabzonspor izlemeye başladık. Onuachu ve Felipe'nin pozisyonlarında kaleci Okan Kocuk çok iyi kurtarışlar yaptı. Samsunspor, Trabzonspor'un oyunun son bölümündeki baskısını çok iyi savunma yaparak kırdı. Ve maç uzatmalara gitti.
Böylesine kritik tek ayaklı eleme maçlarında anları iyi oynamak çok önemli. Trabzonspor son paslarda ve final vuruşlarında çok becerikli değildi. 97. dakikada Onuachu'nun füzesi direkte patladı. Samsunspor savunması maç boyunca adeta nefes aldırmadı Onuachu'ya. Samsunspor, özellikle uzatmaların ikinci bölümünde maçı penaltılara götürmek için oyunu çok durdurdu. Bu dakikalarda da çok pozisyon buldu Trabzonspor. Çünkü yorulan Samsunspor geriye yaslanıp, sadece kalesini korudu. Etten bir duvar ördüler adeta. Sayısız gol pozisyonuna giren Trabzonspor, uzatmalarda da maçı çözecek skoru bulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Onana mucizesi yaşandı. Adeta bir uçan panter kesilen Onana ilk üç penaltıyı (Satka, Mouandilmadji, Yunus Emre) kurtardı. Bordo-mavililerde Onuachu, Nwakaeme ve Muçi ağları sarsınca yarı finale adını yazdıran taraf Trabzonspor oldu. Samsunspor'u da tebrik etmek lazım. Aslanlar gibi savaştılar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ligden daha keyifli maçlar izliyoruz. Turkuvaz Medya Grubu, bir zamanlar Süt Kupası diye değersizleştirilmeye çalışılan Türkiye Kupası'nı nereden aldı ve nerelere getirdi! Bu bir yayıncılık başarısıdır. Kıran kırana maçlar, nefesleri kesen mücadeleler izledik. İzlemeye de devam edeceğiz. Hatta Süper Lig kalitesinin önüne geçen heyecan fırtınası, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanıyor. Şifresiz, tarafsız ve pırıl pırıl bir yayıncılık! Turkuvaz Medya, bu kupayı büyük bir marka haline getirdi.
MUSTAFA ÇULCU-KIRMIZI DOĞRU
Samsunspor-Trabzonspor maçına gelince... 13'te ev sahibi penaltı bekledi, devam kararı doğru. 26'da topsuz alanda Drongelen tek kol çekerek Onuachu'yu indirdi, sarı kart ve frikikti. Ama hakem iki oyuncuyu sözlü ikazla geçiştirdi. Sarısı olan Coulibaly'nin 28'de Zubkov'a yandan dirseği net ikinci sarıdan kırmızıydı. Holse'nin ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması, modern hakemliğin aksine aciz idareci hakemlik modelinden başka bir şey değildir. Oulai'ye 31'de sarıyı pas geçti. 47'de Trabzon, 67'de Samsun penaltı bekledi. Devam kararları doğru. 68'de kaleci Onana'ya kontrolsüz faul yapan önceden de sarısı olan Ndiaye'ye çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. 90 dakikalık bölüm 6 sarı, 1 kırmızı ve 34 faulle tamamlandı. 90+4'te Savic ile Mouandilmadji ortak top mücadelesinde topla önce oynayan Savic'ti. Samsunspor lehine verilen faul ve Savic'e çıkan sarı kart yanlış.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.