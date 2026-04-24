Hidayet Türkoğlu: Ben bu ödülü herkes için alıyorum

FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilen törenle ödülünü aldı. Kariyeri boyunca A Milli Takım'la elde ettiği başarılarının yanı sıra NBA'e draft edildiği Sacramento Kings ve diğer takımlarında Türk basketbolunu başarılı bir şekilde temsil eden Hidayet Türkoğlu, kariyerindeki başarılarının arka planını ve Hall of Fame'e seçilen ilk Türk ünvanını elde etmesine giden süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamalarla anlattı.

Sözlerine Hall of Fame'e seçildiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek başlayan Hidayet Türkoğlu, "Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından bir tanesinde, ya da en anlamlı organizasyonunda ülkemi, ailemi temsil edebildiğim için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Ama bu süreçler tek başına elde edilmiş süreçler değil. O yüzden bu süreçte başta aileme, eşime, arkadaşlarıma, sevdiklerime, beraber çalıştığım yöneticilere, antrenörlere, hepsine huzurlarınızda beni bu süreçte destekleyen milyonlara, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN BU ÖDÜLÜ HERKES İÇİN ALIYORUM'

Hall of Fame'e seçilen ilk Türk ünvanını elde ederek tarihi bir başarıyı elde etmesini değerlendiren Türkoğlu, "Evet, ben ilk olabilirim ama benim gibi ülkesini gururla temsil etmiş, Türk basketboluna uzun yıllar emek vermiş, eski ve aktif olarak gururla temsil edecek çok sayıda değerli arkadaşımız var. Ben bu ödülü herkes için alıyorum. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Bu süreçte bana desteği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu sorumluluğu layıkıyla taşıma gücünü bana Cenab-ı Allah verir. İnşallah bu süreçte biz de genç arkadaşlarımıza, bundan sonra gelecek arkadaşlara en iyi şekilde örnek olmaya devam ederiz" diye konuştu.

'AYDIN ABİ, GENÇ YAŞLARDA BENİ HER ZAMAN FARKLI BİR OYUNCU OLARAK YETİŞTİRMEK İSTEDİ'

Hidayet Türkoğlu, Berlin'de gerçekleştirilen Hall of Fame töreninde yaptığı konuşmada Aydın Örs'e özel olarak teşekkür etmesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Sizin de bildiğiniz gibi ben Efes altyapısında yetiştim. Gerek kulüp olarak Tuncay Bey olsun, Efes zamanında ben çok değerli antrenörlerle çalıştım. Biliyorsunuz Ergin Hoca'yla ilk Final Four'a giden oyuncuların, o ekibin bir parçasıyım. Ama gerek kulüp olarak gerekse Aydın Abi, genç yaşlarda beni her zaman farklı bir oyuncu olarak yetiştirmek istedi ve doğal olarak onların bana vermiş olduğu o yatırımın sonunda ben gerçekten basketbol anlamında kendimi farklı bir noktada gördüm. O anlamda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, o yüzden bu anlamda bana çok büyük emekleri var."

'STAN VAN GUNDY, DAHA İYİ BİR BASKETBOLCU OLMAMI SAĞLADIĞI İÇİN ONA TEŞEKKÜR ETTİM'

NBA'deki ilk takımı olan Sacramento Kings dışında San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers formaları giyen Türkoğlu, bu dönemde özellikle Stan Van Gundy'nin başantrenörü olduğu dönemde basketbol yeteneklerini daha rahat sergilemesini sağladığını dile getirdi. Türkoğlu, "NBA'de de çok değerli antrenörlerle çalıştım. Sacramento zamanı Rick Adelman olsun, Gregg Popovich olsun, hepsiyle çok değerli süreçlerim oldu. Ama Stan Van Gundy, basketbol olarak yeteneklerimi daha rahat sergileyebilmemi ve o anlamda da daha iyi bir basketbolcu olmamı sağladığı için ona teşekkür etmek istedim. Çünkü gerçekten kariyer olarak baktığınız zaman Orlando'daki zamanlarım, NBA'deki Hidayet olarak kendimi kanıtlamış ve başarılar elde etmiş, takımın önemli oyuncularından, sorumluluk alan bir Hidayet vardı. Antrenörümüzün, takım arkadaşlarımızın desteğiyle ben bu performansları sergilemiştim" dedi.

'BU SÜREÇTE ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR ETRAFIMDAYDI'

Başarıya giden yolda başta ailesi, arkadaşları, antrenörleri olmak üzere çok sayıda insanın katkısı olduğunu belirten, Hidayet Türkoğlu, "Ben gerek ilkokuldan itibaren gerekse bırakana kadar çok değerli antrenörlerle, yöneticilerle çalıştım. Bu süreçte çok değerli insanlar etrafımdaydı; ailem, eşim, arkadaşlarım... Hep benim iyiliğimi isteyen, her zaman beni bu anlamda motive eden, iyi günde, kötü günde ama iyi günde de benimle mutlu olan çok değerli insanlar vardı etrafımda. Bu başarı tek başına elde edilmiş bir başarı değil. Her ne kadar biz vitrin önünde olsak da perde arkasındaki bütün her şeyimiz; ailemizin, eşimizin o süreçlerde iyi günde, kötü günde bu süreçlerde bize destek olmaları. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum, hepsine de iyi ki hayatımdalar diyorum" sözlerini kullandı.

'İYİ Kİ O SÜREÇLERİ YAŞAMIŞIM DİYORUM'

Basketbol kariyeri boyunca çok sayıda takımın formasını başarıyla taşıyan Türkoğlu, hepsinin hayatında ayrı ayrı anlamları olduğunu söyledi. TBF Başkanı Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek milli takımlarımız olsun gerekse NBA takımları olsun, Efes zamanları olsun... Çünkü işte yaş ilerledikçe, olgunlaştıkça, tecrübelendikçe takımdaki sorumlulukların da rolün de değişmesiyle doğal olarak... Sacramento'dan başlayayım; oradaki ilk başlangıç, o heyecan. Daha sonra kısa bir süre San Antonio'da çok köklü, uzun yıllardır başarılı olmuş çok değerli bir koç ve önemli oyuncularla birlikte olmam; daha sonra uzun yıllar Orlando'da değişik koçlarla çalışıp ama Stan Van Gundy'den sonraki periyodum... Orada elde ettiğim en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü olsun, NBA finali vesaire derken... Doğal olarak 2001 takımımız olsun, daha sonra 2010 Dünya Şampiyonası'ndaki takımımız; genç ve tecrübelilerle birlikte yakalanan inanılmaz bir uyumun sonunda elde edilen dünya ikinciliği. Hepsinin kariyerimde ayrı ayrı bir yeri var, o yüzden dediğim gibi hepsini iyi ki o süreçleri yaşamışım diyorum."

'NBA DÜNYANIN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU, KENDİMİ 15 SENE ORADA TUTABİLDİĞİM İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Basketbolun dünyadaki en büyük organizasyonu olarak değerlendirilen NBA'de kariyerinin zirvesine çıkan Hidayet Türkoğlu, "NBA dünyanın en büyük organizasyonu. Kendimi 15 sene orada tutabildiğim için şanslı hissediyorum. O yüzden ilk oynadığım maçtan son maçıma kadar hepsi benim için çok anlamlı, çok değerli. Sonuçta dünyanın en büyük organizasyonunda o kadar uzun yıllar kalabilmek ve o kadar sporcuya karşı oynayabilmek, hepsinin bende ayrı bir değeri var" diyerek sözlerini sonlandırdı.