Haberler NBA Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-1'e getirdi!

Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-1'e getirdi!

NBA'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Play-off turunda Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı 126-104 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 10:25
Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-1'e getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı 126-104 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

Scotiabank Arena'da oynanan maçta Scottie Barnes 33 sayı, 11 asistle, RJ Barrett da 33 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırarken, Collin Murray-Boyles 22 sayı kaydetti.

Raptors, Cavaliers'a karşı 12 maçlık play-off mağlubiyet serisine son verdi.

Cavaliers'ta James Harden 18, Donovan Mitchell ve Max Strus, 15'er sayıyla oynadı.

TİMBERWOLVES VE HAWKS, 2-1 ÖNE GEÇTİ

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'ı 113-96 yenen Minnesota Timberwolves, seride 2-1 öne geçti.

Üçüncü çeyrekte 27 sayılık bir fark yakalayan Timberwolves'ta Jaden McDaniels 20 sayı, 10 ribaunt, kenardan gelen Ayo Dosunmu 25 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı, 15 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

New Yok Knicks'i 109-108 yenen Atlanta Hawks, seride 2-1 üstünlüğü sağladı.

Hawks'ta Jalen Johnson 24 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, CJ McCollum 23, Jonathan Kuminga 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te ise OG Anunoby 29 sayı, Jalen Brunson 26 sayı, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
G.Saray'da kritik derbi virajı!
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi
"Hiç mi utanç duymuyorsunuz" "Hiç mi utanç duymuyorsunuz" 10:08
Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? 09:19
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 09:07
RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! 08:42
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi 08:39
"Beşiktaş'a güç katacak" "Beşiktaş'a güç katacak" 08:29
Daha Eski
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... 01:21
Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 01:12
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... 01:12
Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! 01:12
Tekke'den penaltı tepkisi! Tekke'den penaltı tepkisi! 01:12
Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! 01:12