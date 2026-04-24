Derbide sahada olacak mı? Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından tüm dikkatini lig şampiyonluğuna yöneltti. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda en çok konuşulan konu ise Victor Osimhen'in son durumu oldu. Nijeryalı yıldız golcü, teknik heyetle bir araya gelerek derbi öncesi önemli bir görüşme yaptı ve mevcut durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 11:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, kupaya veda etti.
Sarı-kırmızılı ekip, 10 Ocak 2026'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla kaybederek Süper Kupa'yı da ezeli rakibine kaptırmıştı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın sezonu kupayla tamamlama adına elinde yalnızca Trendyol Süper Lig kaldı.
Pazar günü ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda en büyük soru işareti Victor Osimhen'in durumu.
Sabah'ta yer alan habere göre; 35 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında 17 dakika sahada kaldı. Kolundaki bandajdan olumsuz etkilenmeyen Osimhen, kendisini denedi ve maçın ardından ağrı hissetmediğini teknik heyete iletti.
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi planlarını Nijeryalı golcü Victor Osimhen üzerine kuruyor. Yıldız forvetin maça ilk 11'de başlayacağı netleşirken, Mauro Icardi ise yedekler arasında yer alacak. Hücum hattında Barış, Sane ve Sara üçlüsü, Osimhen'e destek verecek.