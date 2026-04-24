Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yarı final biletini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 08:29
TURGAY DEMİR-KUPA BEYİ!

Konu bir kupa maçıysa, geri kalan her şeyi bir kenara bırakıp turu kimin geçtiğine bakmalıyız. Çünkü asıl hedef budur ve hedefe kimin ulaştığı önemlidir. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u yenerek yarı finale yükseldi.

İki gün önce, kupa yolunda Kartal'ın karşısına çıkabilecek Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakipler vardı; ancak artık yoklar. Evet, her rakip önemlidir ve her maç zorludur ama geçmişe kıyasla yol artık daha açık.

Beşiktaş, yarı finalde Konyaspor engelini de aşarsa kupaya uzanan yolda büyük bir avantaj elde edecek.

Gelelim maça… Siyah-beyazlı ekip, ilk dakikadan itibaren etkili bir oyun sergiledi ve golü erken buldu. El Bilal Touré'nin kilidi açmasının ardından Beşiktaş sakin kaldı; soğukkanlı bir oyunla kontrolü tamamen ele geçirdi.

Kaybedecek bir şeyi kalmayan Alanyaspor'un son 15 dakikadaki riskli oyunu da sonucu değiştirmedi. Kartal, rakibinin verdiği boşlukları iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirerek maçı kopardı.

Ardından Orkun'un jeneriklik golü ise adeta pastanın üzerindeki krema oldu.

Takım halinde yüksek tempoda koşan, iyi pas yapan, yardımlaşan ve oyun disiplinini koruyan Beşiktaş'ta; zaman zaman yapılan hatalarda kaleci Ersin'in kritik kurtarışları öne çıktı.

Savunmada Emirhan başta olmak üzere tüm oyuncular görevlerini başarıyla yerine getirdi. Hücum hattındaki isimler ise ya gol attı ya da asist yaptı.

Sezonu boş geçirmek istemeyen oyuncuların adeta uykudan uyandığı ve işin ciddiyetini kavradığı görülüyor. Bu gidişle Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'na uzanabilir.

SİNAN VARDAR-BİR KUPADAN FAZLASI

Beşiktaş'ın lige kötü başlaması, şampiyonluk anlamında sezonu havlu atması sonrasında Türkiye Kupası bu sezon en büyük hedef oldu. Ligde dördüncülüğün korunabilecek durumda olması fakat bu kadar kötü geçen bir sezonun kupayla tamamlanması, Beşiktaş için Türkiye Kupası'nı bir kupadan fazlası haline getiriyor.

Salı günü Fenerbahçe'nin Konyaspor'a elenmesi, dün de Galatasaray'ın evinde Gençlerbirliği'ne kaybetmesi Beşiktaş'ın az da olsa yolunu açmış durumda. Az da olsa diyorum; çünkü özellikle tek maç eleme formatında da olsa hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bunu bu hafta bir kez daha gördük. O yüzden Beşiktaş, ciddiyetini elden bırakmadan Alanyaspor karşısında kazanarak adını yarı finale yazdırmalı.

Taraftar, olması gerektiği yerde takımının yanında; bu da şüphesiz Beşiktaş'a çok büyük güç katacaktır. Siyah-beyazlılar maça etkili başladı. Beşiktaş, çok güzel paslaşmalarla El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu maçta atılacak erken bir gol, kilidi açma anlamında da çok etkiliydi.

İkinci yarıya toplu oynama anlamında etkili başlayan taraf Alanyaspor oldu. Beşiktaş oyunu biraz daha kendi yarı sahasında kabullenip özellikle ilk 20 dakika topu Alanyaspor'a bıraktı. Ardından Beşiktaş toparlandı ve oyun ortak hale geldi. Dakika 83'te siyah-beyazlıları rahatlatan gol, Oh ile geldi. 2 dakika sonra sahneye kaptan Orkun Kökçü çıktı ve attığı golle fark 3'e yükseldi. Yarı finalde Beşiktaş-Konyaspor karşılaşacak. Ama bu dakikadan sonra yarı finale uçan Kara Kartal kupanın 1 numaralı favorisi.

MUSTAFA ÇULCU-CİHAN AYDIN'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Beşiktaş-Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın, maçın ilk yarısını problemsiz ve iyi bir yönetimle geçti. 48'de Maestro topa basıp düştü. Olaitan hiçbir şey yapmadığı halde Aydın'ın Beşiktaş aleyhine çaldığı faul güldürdü. Bu da başarılı yönetimine nazar boncuğu oldu. Atletizmi yüksek olan Cihan Aydın maça zihinsel, fiziksel olarak çok iyi hazırlanmış. Muhteşem performansı ile övgüyü ve alkışı hak etti.

