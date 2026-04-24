Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda:?

RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda:?

Trendyol Süper Lig’de 48 puanla 5. sırada yer alan RAMS Başakşehir, 31 puanla 13. basamakta bulunan Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Ligde beşinci sıradaki yerini korumak ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak isteyen ev sahibi ekip, sahasındaki üstünlüğünü sürdürme peşinde. Öte yandan ligde kalma yolunda son 3 maçta topladığı 7 puanla nefes alan Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz yaparak ateş hattıyla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 08:42
RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda:?

RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de haftanın perdesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda açılıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, bu sezon çıktığı 30 maçta 13 galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılım mücadelesinde iddialı konumunu sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Jerome Opoku ve Abbosbek Fayzullaev gibi iki kilit isim forma giyemeyecek olsa da, cezası sona eren kaptan Ömer Ali Şahiner'in takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendiriyor. Konuk ekip cephesinde ise teknik direktör Emre Belözoğlu, eski takımına karşı puan arayacak. Ligde 31 puanla 13. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmaya çalışan Kasımpaşa ,son haftalarda yakaladığı form grafiğini korumak istiyor. İşte RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçının detayları!

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 31. hafta açılış karşılaşması kapsamındaki RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı 24 Nisan Cuma günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı İstanbul derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir FK: Şengezer; Şahiner, Duarte, Bulut, Karataş; Kemen, Güneş; Sarı, Shomurodov, Brnic; Selke

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Becao, Arous, Frimpong; Cafu, Baldursson; Kahveci, Diabate, Ouanes; Benedyczak

