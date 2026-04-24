Fenerbahçe'de Ederson seferbirliği başladı! Derbi öncesi...

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisi Ederson ile teknik adam Domenico Tedesco'nun özel bir görüşme yaptığı belirtildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco, derbideki kaleci tercihini netleştirdi. Kanarya'da son haftalarda performansı tartışılan Ederson, dev maçta da ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı file bekçisi, Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak tecrübeli kaleci, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde yeniden 11'de görev alarak teknik heyetin güvenini kazandığını gösterdi.

Teknik Direktör Tedesco'nun derbi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

TEDESCO: DERBİDE SANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR!

İtalyan çalıştırıcının Ederson'a, "Hepimiz hata yaparız. Sen dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Derbide sana çok ihtiyacımız var. Sen iyi olursan 3 puanı alırız" sözleriyle moral verdiği ifade edildi. Fenerbahçe teknik heyeti, kritik derbide kalede tecrübeye ve kaliteye güveniyor.

