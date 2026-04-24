Fenerbahçe'de Ederson seferbirliği başladı! Derbi öncesi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisi Ederson ile teknik adam Domenico Tedesco'nun özel bir görüşme yaptığı belirtildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
Teknik Direktör Tedesco'nun derbi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
TEDESCO: DERBİDE SANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR!
İtalyan çalıştırıcının Ederson'a, "Hepimiz hata yaparız. Sen dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Derbide sana çok ihtiyacımız var. Sen iyi olursan 3 puanı alırız" sözleriyle moral verdiği ifade edildi. Fenerbahçe teknik heyeti, kritik derbide kalede tecrübeye ve kaliteye güveniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.