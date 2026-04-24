Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Asensio gelişmesi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi nefesler tutulurken sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Marco Asensio ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
Asensio'nun bu kritik zirvede hocasına, "Galatasaray ile oynanacak derbi bizim için çok önemli.
Şampiyonluk yarışı adına ya tamam ya devam maçı. Tam hazır değilim ama takımım için oynamak istiyorum" dediği ifade edildi. Bu sözlerin ardından, Domenico Tedesco'nun dev derbi için planlarını büyük ölçüde Asensio üzerine kurduğu belirtildi.
Teknik heyetin, yıldız oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ettiği ve derbiye kadar özel bir program uyguladığı kaydedildi.
Antrenmanlara başlamasıyla taraftarı heyecanlandıran Asensio'nun, derbi gününe kadar takımla birlikte çalışarak maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde tüm gözler artık İspanyol yıldızın performansına çevrilmiş durumda.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.